Malpensa statunitense nervosa ai controlli | nel borsone 17 kg di marijuana

Durante i controlli di routine all'aeroporto di Malpensa, un passeggero statunitense è stato trovato con 17 chili di marijuana nel borsone. L’intera sostanza è stata sequestrata e il passeggero è stato arrestato. La polizia ha condotto ulteriori accertamenti, mentre l'aeroporto ha rafforzato i controlli di sicurezza nelle ore successive.

Malpensa (Varese), 31 marzo 2026 – Nell'ambito di controlli finalizzati al contrasto dei traffici illeciti attraverso gli scali aereoportuali, il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Malpensa e i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese hanno arrestato, in flagranza di reato, di una cittadina statunitense, in arrivo dagli Stati Uniti, trovata in possesso di un ingente quantitativo di marijuana, nonché al contestuale sequestro della sostanza stupefacente. L'azione congiunta del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Distaccamento Locale Aeroporto Malpensa e delle Fiamme Gialle del Gruppo Malpensa si è focalizzata su una donna che ha manifestato un anomalo nervosismo al momento dei controlli di rito, inducendo gli operanti ad approfondire l'ispezione dei bagagli trasportati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Malpensa, statunitense nervosa ai controlli: nel borsone 17 kg di marijuana Articoli correlati Controlli al Giotto, i Carabinieri arrestano un uomo trovato in possesso di oltre 7 kg di marijuanaArezzo, 20 marzo 2026 – I Carabinieri del Reparto Operativo di Arezzo hanno arrestato un 25enne, originario di Napoli, per detenzione ai fini di... Contromano per sfuggire ai controlli, in auto 7 chili di marijuana: arrestato 25enne napoletanoTempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri del Reparto Operativo di Arezzo hanno arrestato un 25enne, originario di Napoli, per detenzione ai fini di...