Contromano per sfuggire ai controlli in auto 7 chili di marijuana | arrestato 25enne napoletano

Un uomo di 25 anni proveniente da Napoli è stato arrestato dai Carabinieri di Arezzo mentre guidava in modo contromano per evitare i controlli. Durante l’intervento, i militari hanno trovato nel veicolo circa 7 chili di marijuana, che sono stati sequestrati. L’arrestato è stato condotto in caserma in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri del Reparto Operativo di Arezzo hanno arrestato un 25enne, originario di Napoli, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, durante un servizio di controllo svolto in Arezzo, nel quartiere Giotto, l’attenzione dei militari dell’Arma è stata attirata da un’ autovettura Renault Modus, il cui conducente, alla vista dei Carabinieri, ha cercato di immettersi contromano in una strada secondaria. A quel punto sono scattati i controlli del 25enne, il quale, non solo non ha fornito alcuna plausibile giustificazione della sua presenza sul territorio aretino, ma è apparso sin da subito agitato per le operazioni svolte dai Carabinieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Contromano per sfuggire ai controlli, in auto 7 chili di marijuana: arrestato 25enne napoletano Articoli correlati Tenta la fuga contromano, fermato con oltre 7 chili di marijuana: arrestato 25enneAREZZO – È stato arrestato dai Carabinieri del Reparto Operativo di Arezzo un 25enne originario di Napoli, trovato in possesso di oltre 7 chilogrammi... Corre in bici per sfuggire ai controlli: arrestato con cocainaTeramo - Uomo residente a Bellante muore dopo il ricovero a Sant’Omero, l’azienda sanitaria attiva il. Tutto quello che riguarda Contromano per sfuggire ai controlli in... Discussioni sull' argomento Auto in contromano per sfuggire alla Locale, il folle inseguimento per nascondere la refurtiva; Inseguimento da film a Montebelluna: spacciatore in fuga contromano finisce contro un'auto; Adrano, contromano in centro con un’accetta in auto: due fermati; Fuga in contromano a Milanofiori e inseguimento fino alla metro | fermato un ragazzo di 28 anni. Auto in contromano per sfuggire alla Locale, il folle inseguimento per nascondere la refurtivaFollia ad Assago: dopo un inseguimento contromano, il fuggitivo tenta il colpo di scena scappando in metropolitana, ma i ghisa lo bloccano sul treno ... milanotoday.it Incredibile in diretta tv un'auto viene sorpresa a guidare contromano Il conducente si accorge delle telecamere e si preoccupa ma la scena dimostra quanto la sicurezza stradale sia una cosa seria #sicurezzastradale #contromano #genova #viabilita #cron - facebook.com facebook Non si fermano all’alt e scappano contromano sulla Paullese, scatta l’inseguimento x.com