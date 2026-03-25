Venerdì 27 marzo alle ore 21, sabato 28 marzo alle ore 21 e domenica 29 marzo alle 17:30 si terranno rappresentazioni di uno spettacolo interpretato dall’attore Massimiliano Gallo al teatro Vittorio Emanuele. La pièce prende spunto dalla vita quotidiana e propone una narrazione che riflette sulla condizione umana attraverso un tono malinconico e moderatamente felice.

Maliconico - Moderatamente felice: la vita sgangherata che, in fondo, ci assomiglia in scena al Vittorio Emanuele venerdì 27 marzo, ore 21; sabato 28 marzo, ore 21 e domenica 29 marzo, ore 17:30. Cosa succede quando un personaggio letterario scende dalle pagine di un libro e prende vita sul palcoscenico? Accade con Vincenzo Malinconico, l’avvocato d’insuccesso nato dalla penna di Diego De Silva e diventato negli anni un personaggio amatissimo dal pubblico. Un uomo dalla carriera un po’ sgangherata e dalla vita sentimentale instabile, che proprio per questo finisce per somigliare più di quanto pensiamo a ciascuno di noi. A portarlo in scena è Massimiliano Gallo, interprete capace di attraversare cinema, teatro e televisione con una naturale versatilità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Maliconico - Moderatamente felice: Massimiliano Gallo in scena al Vittorio Emanuele

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