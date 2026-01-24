Askatasuna si prepara agli scontri | il kit diffuso sui social

Askatasuna si avvicina alla mobilitazione del 31 gennaio a Torino, dove si terrà una manifestazione contro lo sgombero del centro sociale. La piazza è stata organizzata con attenzione ai dettagli e sarà accompagnata dal lancio della campagna «Come prepararsi alla piazza?». Questa iniziativa mira a informare e coinvolgere i partecipanti, sottolineando l’importanza di una preparazione consapevole per un momento di mobilitazione collettiva.

Non è solo una manifestazione, ma una piazza preparata nei dettagli. Il 31 gennaio Torino diventa il punto di partenza della mobilitazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, accompagnata dal lancio della campagna «Come prepararsi alla piazza?». Sui social circolano indicazioni per un «kit medico personale» a supporto dei manifestanti, ma anche materiali pensati per affrontare scontri con le forze dell'ordine: mascherine, antiacido contro i lacrimogeni, spray, garze e bende.

