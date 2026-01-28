L’Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera al rimborso di sotatercept, un farmaco biologico innovativo. Ora può essere usato per trattare adulti con ipertensione arteriosa polmonare, in combinazione con altre terapie. La decisione apre nuove speranze per i pazienti affetti da questa malattia rara.

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di sotatercept, riconoscendone anche lo stato di innovatività, per il trattamento di pazienti adulti affetti da ipertensione arteriosa polmonare (Iap) in associazione ad altre terapie. Il farmaco è il primo biologico di una nuova classe terapeutica ed è in grado di intervenire sui processi biologici alla base della patologia rara e progressiva che in Italia colpisce circa 3.500 persone. I benefici clinici significativi dimostrati nello studio di fase 3 Stellar supportano il “cambio di paradigma nel trattamento dell’ipertensione arteriosa polmonare”, come riferito nel corso dell’incontro con la stampa organizzato a Milano da Msd. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Malattie rare: ipertensione polmonare, approvato rimborso a biologico innovativo

