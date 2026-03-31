maison della danza resurrectio una preghiera in poesia e danza dedicata alla santa pasqua

Mercoledì 1° aprile 2026 alle ore 20.30, presso la Pieve di Santa Maria in corso Italia ad Arezzo, la scuola La Maison della Danza terrà lo spettacolo intitolato “Resurrectio”. L’evento combina poesia e danza ed è dedicato alla celebrazione della Santa Pasqua. La rappresentazione si svolgerà nella chiesa situata in centro città.

Arezzo, 31 marzo 2026 – Mercoledì 1° aprile 2026 alle ore 20.30 la scuola La Maison della Danza presenterà alla Pieve di Santa Maria in corso Italia, 7 ad Arezzo “Resurrectio” una preghiera in poesia e danza dedicata alla Santa Pasqua. La poesia e la danza possono aiutarci nel nostro percorso di Resurrezione e di Speranza? Ne era convinto Giovanni Paolo II che nel 1999 commissionò a Mario Luzi quindici poesie da recitare ad ogni stazione della via crucis. Quando seppe dell’incarico il poeta fiorentino ebbe un sussulto. “Non era solo un dubbio di insufficienza e di inadeguatezza – scrive Luzi – era anche di più il timore che la mia disposizione interiore non fosse così limpida e sincera quanto il soggetto richiedeva”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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