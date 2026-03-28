In occasione della Pasqua, si è tenuto un evento presso la Pieve di Santa Maria che ha combinato poesia e danza, rappresentando simbolicamente la vittoria della vita sulla morte e la rinascita della speranza. L'iniziativa ha coinvolto diversi artisti e partecipanti, offrendo un momento di riflessione e spiritualità attraverso le espressioni artistiche. La cerimonia si è svolta all’interno dell’edificio storico, trasmettendo un messaggio di rinascita e rinnovamento.

Ecco la Pasqua di Cristo, ecco la forza di Dio: la vittoria della vita sulla morte, il trionfo della luce sulle tenebre, la rinascita della speranza dentro le macerie del fallimento. A volte sentiamo che una pietra è stata pesantemente poggiata all’ingresso del nostro cuore, soffocando la vita, spegnendo la fiducia, imprigionandoci nelle paure e nelle amarezze, bloccando la via verso la gioia e la speranza. Sono macigni che incontriamo lungo il cammino, esperienze e situazioni che ci rubano l’entusiasmo e la forza di andare avanti. Mercoledì 1° aprile 2026 alle ore 20.30 la scuola La Maison della Danza presenterà alla Pieve di Santa Maria in corso Italia, 7 ad Arezzo “RESURRECTIO” una preghiera in danza dedicata alla Santa Pasqua capace di aprire uno squarcio infinito di luce in ciascuno di noi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Una preghiera in poesia e danza alla Pieve di Santa Maria

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