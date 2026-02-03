Referendum 2026 segretario Magistratura Indipendente Galoppi al GdI | Contrario a questa riforma non risolverà i problemi della giustizia

Claudio Galoppi, segretario di Magistratura Indipendente, si schiera contro la riforma sulla giustizia proposta per il 2026. In un’intervista al Giornale d’Italia, spiega che questa modifica non risolverà i problemi del sistema giudiziario e rischia di complicare ulteriormente le cose. Galoppi critica la proposta, mantenendo un tono deciso e diretto, e invita a riflettere prima di andare a votare.

