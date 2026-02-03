Referendum 2026 segretario Magistratura Indipendente Galoppi al GdI | Contrario a questa riforma non risolverà i problemi della giustizia

Da ilgiornaleditalia.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Galoppi, segretario di Magistratura Indipendente, si schiera contro la riforma sulla giustizia proposta per il 2026. In un’intervista al Giornale d’Italia, spiega che questa modifica non risolverà i problemi del sistema giudiziario e rischia di complicare ulteriormente le cose. Galoppi critica la proposta, mantenendo un tono deciso e diretto, e invita a riflettere prima di andare a votare.

Il segretario di Magistratura Indipendente Claudio Galoppi è stato intervistato dal Giornale d'Italia in merito al Referendum sulla Giustizia 2026. Il magistrato ha riferito di essere contrario alla riforma, definita "sgangherata e con aspetti criticabili" Claudio Galoppi, segretario di Magis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum 2026, segretario Magistratura Indipendente Galoppi al GdI: “Contrario a questa riforma, non risolverà i problemi della giustizia”

