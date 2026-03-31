Mafie | Celli portero’ ad attenzione Consiglio richiesta Osservatorio Comune Roma

Il presidente ha annunciato che porterà all'attenzione del Consiglio comunale la richiesta di creare un Osservatorio antimafia. La proposta riguarda l'istituzione di un organismo dedicato al monitoraggio e alla prevenzione delle attività mafiose nel territorio capitolino. La decisione segue le richieste di alcuni rappresentanti e si inserisce nel quadro delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata.

In merito alla richiesta di istituire un Osservatorio antimafia del Comune di Roma, la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, ha dichiarato: “Credo che qui nessuno si debba sentire escluso, nessuno può girarsi dall’altra parte rispetto a quelli che sono i valori che questo osservatorio vuole mandare. Raccolgo la richiesta che viene fatta e sicuramente porterò all’attenzione del Consiglio questa richiesta”. Queste parole sono state pronunciate durante la presentazione dell’Osservatorio antimafia, un’iniziativa volta a contrastare la criminalità organizzata nel Lazio, svoltasi nella Sala Laudato Si’ del Campidoglio, a Roma. Il Ruolo Istituzionale della Presidente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Mafie: Celli, portero’ ad attenzione Consiglio richiesta Osservatorio Comune Roma Articoli correlati Intitolare piazzale Tecchio ad Ascarelli e via Vittorio Emanuele a Valenzi: la richiesta del Consiglio comunale di Napoli“Quella di Ascarelli è stata una figura di prestigio nella storia della nostra città. Vertenza Sifi, Pogliese (Fdi): "Porterò il piano industriale all’attenzione del governo"Il senatore conferma il suo impegno istituzionale: “Chiederemo all’esecutivo di vigilare affinché alle riduzioni di personale corrispondano reali...