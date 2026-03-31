Mafie | Celli Osservatorio Lazio strumento importante fare rete contro criminalita’

Un rappresentante delle autorità ha dichiarato che la lotta alla criminalità organizzata richiede il coordinamento tra diverse realtà, sottolineando il ruolo dell’Osservatorio antimafia del Lazio come strumento di analisi e confronto. La sua funzione consiste nel migliorare la comprensione delle attività criminali e nel supportare le azioni di contrasto, evidenziando l’importanza di una rete collaborativa tra enti e forze dell’ordine.

La criminalità organizzata “non si combatte da soli, ma si combatte con forza facendo rete”. L’Osservatorio antimafia contro la criminalità organizzata del Lazio rappresenta “uno strumento per rafforzare ancora di più la nostra capacità di analisi. Partendo da una conoscenza, dai dati, possiamo arrivare a trovare delle soluzioni”. Queste sono state le parole della presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, durante la presentazione dell’Osservatorio antimafia, che si è tenuta nella Sala Laudato Si’ del Campidoglio, a Roma. Il Ruolo delle Forze dell’Ordine e la Necessità di Prevenzione. Celli ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalle forze dell’ordine, affermando che “è importantissimo, ma non possono bastare da soli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Mafie: Celli, Osservatorio Lazio strumento importante, fare rete contro criminalita’ Articoli correlati Mafie: Celli, portero’ ad attenzione Consiglio richiesta Osservatorio Comune RomaIn merito alla richiesta di istituire un Osservatorio antimafia del Comune di Roma, la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, ha... Lazio: Aurigemma, importante fare rete per sviluppo territoriAntonello Aurigemma discute lo sviluppo locale e l'importanza della formazione al convegno di Frosinone.