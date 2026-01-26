Lazio | Aurigemma importante fare rete per sviluppo territori

Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha sottolineato l’importanza di rafforzare la collaborazione tra enti e attori locali per promuovere lo sviluppo territoriale. In occasione del convegno a Frosinone, ha evidenziato come una rete di relazioni possa favorire politiche più efficaci e una partecipazione più attiva delle comunità. Un approccio condiviso che mira a valorizzare le risorse del territorio e a sostenere il progresso sostenibile.

Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha partecipato in collegamento da remoto al convegno in corso a Frosinone intitolato “Sviluppo locale: informazione, politica e partecipazione necessarie per il sistema territorio”. Durante il suo intervento, ha affermato: “Ringrazio gli organizzatori per questa interessante iniziativa. Ci siamo incontrati a Bruxelles lo scorso giugno. Pertanto, questo incontro rappresenta la continuazione di un percorso avviato: considero fondamentale il metodo e l’approccio di queste iniziative. Infatti, solo attraverso il confronto è possibile pianificare lo sviluppo dei nostri territori. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

