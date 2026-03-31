A Madrid è stato deciso di vietare i voli di guerra. Nel frattempo, in ambito internazionale, si parla di un terzo regime e di una leadership che si mostra ragionevole, mentre si avvicinano alle battute finali le trattative di pace. Donald Trump ha espresso ottimismo riguardo alla guerra contro la Repubblica islamica, basandosi su questi elementi.

Terzo regime, leadership ragionevole e trattative di pace "alle battute finali". Sono questi i tre elementi su cui Donald Trump fonda il suo ottimismo sulla guerra contro la Repubblica islamica. Secondo il presidente americano, infatti, gli Stati Uniti starebbero negoziando con Teheran e un accordo "potrebbe esserci a breve". A detta del tycoon, in Iran si sarebbe addirittura verificato un cambio di regime, anzi più di uno: "Un regime è stato decimato, il successivo è morto e ora parliamo con un terzo, composto da persone diverse e ragionevoli". Ma, ha aggiunto Trump, "con l’Iran non si sa mai". A fronte di questi segnali, restano però forti contraddizioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Madrid vieta i voli di guerra

Articoli correlati

Leggi anche: Caos voli per la guerra in Iran: «Noi bloccati a Giacarta e in Sri Lanka, prezzi dei voli alle stelle»

Real Madrid-City, la dirigenza dei Blancos vieta qualsiasi tipo di coro offensivo nei confronti di GuardiolaDopo la multa ricevuta a causa dei cori razzisti andati in scena contro il Benfica, il Real Madrid ha deciso di cautelarsi in vista del match di...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Spagna chiude spazio aereo a voli coinvolti nel conflitto in Iran; La Spagna chiude il proprio spazio aereo ai voli coinvolti nella guerra in Iran. Sánchez: Abbiamo negato agli Stati Uniti l'uso delle nostre basi militari; Madrid vieta i voli di guerra; Spagna chiude lo spazio aereo agli Usa, stop ai voli militari per l’Iran: 'Guerra illegale e ingiusta.

Usa a Madrid: non ci serve vostro aiutoLe Forze armate degli Stati Uniti stanno centrando o superando tutti i loro obiettivi nel quadro dell'operazione Epic Fury e non hanno bisogno dell'aiuto della Spagna né di altri. Così un funzionari ... rainews.it

Sospesi i voli tra Madrid e Caracas: cancellazioni per timori di sicurezza nello spazio aereoStop ai collegamenti Madrid-Caracas dopo le cancellazioni di compagnie europee e latinoamericane. Migliaia di passeggeri bloccati mentre cresce la tensione geopolitica e Washington avverte dei rischi ... it.euronews.com

dopo Parigi anche Madrid vieta il #monopattino in italia quando x.com

Nuove restrizioni sui cieli di Madrid e dintorni. La Spagna ha chiuso il proprio spazio aereo ai voli coinvolti nella guerra in Iran. Il governo guidato da Pedro Sánchez ha deciso di dare seguito alle posizioni prese nelle scorse settimane contro l’operazione m - facebook.com facebook