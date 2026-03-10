La dirigenza del Real Madrid ha stabilito che durante la partita di domani contro il Manchester City sarà vietato qualsiasi tipo di coro offensivo rivolto a Guardiola. Questa decisione arriva a seguito di una multa ricevuta in passato per cori razzisti rivolti al Benfica. La misura mira a prevenire ulteriori incidenti e mantenere un clima rispettoso allo stadio.

Dopo la multa ricevuta a causa dei cori razzisti andati in scena contro il Benfica, il Real Madrid ha deciso di cautelarsi in vista del match di Champions di domani contro il City: sarà vietato fare qualsiasi riferimento a Guardiola. Ne scrive Marca. Real-City: niente riferimenti a Guardiola. Si legge su Marca: Il Real Madrid non arriva alla partita contro il Manchester City solo con la necessità di dare un segnale sul campo. Arriva anche con dei compiti da svolgere in curva. Lo scorso 25 febbraio, prima dell’inizio della partita contro il Benfica, le telecamere della trasmissione hanno ripreso un assiduo tifoso della Grada Fans (la curva del Real, ndr) intento a fare il saluto nazista ripetutamente e senza alcun tentativo di nasconderlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Real Madrid-City, la dirigenza dei Blancos vieta qualsiasi tipo di coro offensivo nei confronti di Guardiola

