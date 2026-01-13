Incendio in un appartamento ad Eboli | 3 intossicati e un ferito in ospedale

Un incendio si è verificato questa sera in un appartamento di Eboli, in via Don Romolo. Sul luogo sono intervenute tre ambulanze provenienti da Campagna, Eboli e Pontecagnano Faiano. L’incidente ha coinvolto tre persone, risultate intossicate, e una quarta che è stata trasportata in ospedale per ferite. La dinamica dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

