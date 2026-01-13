Incendio in un appartamento ad Eboli | 3 intossicati e un ferito in ospedale

Da salernotoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è verificato questa sera in un appartamento di Eboli, in via Don Romolo. Sul luogo sono intervenute tre ambulanze provenienti da Campagna, Eboli e Pontecagnano Faiano. L’incidente ha coinvolto tre persone, risultate intossicate, e una quarta che è stata trasportata in ospedale per ferite. La dinamica dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Tensione, stasera, a Eboli: in via Don Romolo, infatti, 3 ambulanze della Vopi dalle postazioni di Campagna, Eboli e PontecagnanoFaiano hanno raggiunto un appartamento avvolto dalle fiamme. Sul posto, per domare il rogo, i Vigili del Fuoco. Delle 4 persone presenti in casa al momento del fatto, 3. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Incendio in appartamento, anche dei bambini tra gli intossicati in ospedale

Leggi anche: Incendio a Torino Crocetta: a fuoco un appartamento in un palazzo, cinque intossicati in ospedale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

incendio appartamento eboli 3Incendio in casa nel Salernitano, ci sono 4 feriti e intossicati: arrivano pompieri e ambulanze - Incendio a Eboli, in provincia di Salerno, in via don Rumolo. fanpage.it

incendio appartamento eboli 3Battipaglia, incendio in un'abitazione in centro - Le fiamme hanno avviluppato un appartamento al pian terreno in via Gorizia, una traversa di via Roma. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.