Madre e figlia sono decedute all’Ospedale Cardarelli di Campobasso poche ore dopo aver partecipato alla cena della vigilia di Natale. Le due donne sono state trovate con tracce di ricina, una sostanza considerata potenzialmente letale. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso e le circostanze in cui si sono verificate. Al momento non ci sono altre informazioni ufficiali sulla vicenda.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, le due donne - madre e figlia - morte dopo la cena della vigilia di Natale all'Ospedale Cardarelli di Campobasso potrebbero essere state uccise. Il condizionale è più che mai d'obbligo ma la svolta investigativa è stata confermata all'Ansa da fonti qualificate. Il fascicolo di indagine è al momento aperto contro ignoti, mentre il reato ipotizzato è di duplice omicidio premeditato. Sara e sua madre sarebbero state avvelenate con la ricina, una citotossina contenuta nei semi della pianta del ricino che può essere letale anche se ingerita. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Madre e figlia morte a Campobasso dopo la cena della vigilia di Natale, svolta nel caso: "Trovate tracce di ricina"

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