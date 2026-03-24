Il caso di Pietracatella si avvia verso una svolta decisiva. Il 31 marzo scade il termine per il deposito delle perizie autoptiche su Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, decedute a poche ore di distanza l’una dall’altra tra il 27 e il 28 dicembre all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Quello che inizialmente appariva come un tragico malore si è trasformato in un complesso “giallo” investigativo che vede cinque sanitari indagati per omicidio colposo, un atto dovuto per consentire lo svolgimento degli accertamenti tecnici. L’indagine della Procura di Campobasso ruota attorno a un quesito fondamentale: cosa ha scatenato il rapido... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Svolta vicina nel giallo di Pietracatella: madre e figlia morte dopo il Cenone di Natale, indagini verso la chiusura

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