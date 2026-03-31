A Campobasso, madre e figlia sono morte dopo il periodo natalizio. Le autorità hanno escluso che si sia trattato di un’intossicazione, confermando invece che si tratta di un duplice omicidio. Le indagini si concentrano sulla loro abitazione, dove sarebbero state avvelenate. La vicenda coinvolge una ragazza di 15 anni e una donna di 50 anni.

La svolta nelle indagini: Sara Di Vita, 15 anni e Antonella Di Jelsi, 50 anni, sarebbero state avvelenate nella loro abitazione. Aperto un fascicolo per omicidio premeditato contro ignoti Non fu una tragica intossicazione alimentare, ma un duplice omicidio premeditato. Questa la scioccante scoperta emersa nelle ultime ore sulcaso della morte di Sara di sua madre Antonelladecedute pochi giorni dopo Natale all’ospedale Cardarelli di Campobasso. La Procura ha aperto un nuovo fascicolo d’indagine, al momento contro ignoti, ipotizzando il reato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. La madre e la figlia sarebbero state avvelenate con la ricina all’interno della loro abitazione di Pietracatella, in provincia di Campobasso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Campobasso, madre e figlia morte dopo Natale: non fu intossicazione, ma duplice omicidio

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