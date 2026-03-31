A Pietracatella, in provincia di Campobasso, madre e figlia sono decedute a causa di un avvelenamento con ricina. La vicenda riguarda Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, le cui morti non sono state provocate da un’intossicazione alimentare, come inizialmente ipotizzato, ma da una sostanza altamente tossica. La polizia sta indagando sulle cause e sui responsabili di questo avvelenamento.

(Adnkronos) - Svolta nel caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. A causare la morte di madre e figlia di Pietracatella, in provincia di Campobasso, non è stata un'intossicazione alimentare ma un avvelenamento. Responsabile del decesso sarebbe stata la ricina, una potente tossina contenuta nei semi della pianta di ricino (Ricinus communis), estremamente velenosa se ingerita, inalata o iniettata. Questa citotossina naturale blocca la sintesi proteica cellulare, causando morte cellulare, con sintomi gravi come vomito, diarrea, convulsioni e insufficienza d'organo, spesso letali entro 3-5 giorni. La pianta del ricino cresce anche spontanea in molte aree del mondo ed è coltivata per l'olio che si ricava dai suoi semi a forma di fagiolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Madre e figlia morte a Campobasso, avvelentate con la ricina: che cos'è

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