La ricina è una sostanza altamente tossica, nota per la sua presenza in tentativi di omicidio e come arma di grande potenza. È diventata nota anche grazie alla serie televisiva

Un veleno potentissimo, utilizzato in tentativi di omicidio e come arma per stragi di massa. La ricina è una sostanza altamente tossica che ha causato la morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute tra il 27 e il 28 dicembre all’ospedale Cardarelli di Campobasso dopo un malore inizialmente attribuito a una presunta tossinfezione alimentare. Le tracce della sostanza sarebbero emerse nel corso degli accertamenti tossicologici eseguiti su campioni biologici. La ricina si trova all’interno dei semi della pianta di ricino e può essere dannosa o addirittura letale se ingerita, inalata o iniettata. La tossina agisce inibendo la sintesi proteica all’interno delle cellule, portando alla morte cellulare e all’insufficienza d’organo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cos’è la ricina, sostanza letale per madre e figlia morte a Campobasso e “famosa” grazie alla serie “Breaking Bad”

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