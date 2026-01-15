gracie abrams pronta a debuttare come attrice in please di halina reijn

Gracie Abrams, nota cantante candidata ai Grammy, si prepara al suo debutto come attrice. Secondo Deadline, è stata selezionata per interpretare il ruolo principale nel prossimo film di A24, intitolato Please, diretto da Halina Reijn. Questa collaborazione segna un passo importante nella carriera dell’artista, che si confronta ora con il mondo del cinema, ampliando così il proprio percorso artistico.

