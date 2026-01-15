Gracie Abrams pronta a debuttare come attrice in Please di Halina Reijn
Gracie Abrams, nota cantante candidata ai Grammy, si prepara al suo debutto come attrice. Secondo Deadline, è stata selezionata per interpretare il ruolo principale nel prossimo film di A24, intitolato Please, diretto da Halina Reijn. Questa collaborazione segna un passo importante nella carriera dell’artista, che si confronta ora con il mondo del cinema, ampliando così il proprio percorso artistico.
Gracie Abrams approderà a Hollywood. Secondo Deadline, la cantante candidata ai Grammy è stata scelta per il ruolo principale del prossimo film di A24, Please. Il ruolo segnerà il suo debutto sul grande schermo come attrice, mentre la celebre regista Halina Reijn dirigerà il progetto. Reijn ha già collaborato con la casa di produzione per diverse pellicole, come Babygirl e Bodies Bodies Bodies. Gracie Abrams e il cinema: una passione di famiglia. La Settima Arte, dopotutto, scorre nelle vene della sua famiglia. Il padre di Gracie, JJ Abrams, ha un curriculum hollywoodiano che include la sceneggiatura di Forever Young e Armageddon. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Gracie Abrams condivide degli aggiornamenti sul suo prossimo album: «Sono più che pronta»
Leggi anche: Gracie Abrams è la nuova musa di Coco Crush
Gracie Abrams pronta a debuttare come attrice in “Please” di Halina Reijn - L'articolo Gracie Abrams pronta a debuttare come attrice in “Please” di Halina Reijn proviene da Metropolitan Magazine. msn.com
Gracie Abrams farà il suo debutto come attrice nel film PLEASE di Halina Reijn per la A24. Descritto come un dramma femminile d'epoca e una continuazione del genere romantico e provocatorio che Reijn ha affrontato con BABYGIRL. x.com
Gracie Abrams ha dato qualche aggiornamento riguardo all'uscita del suo prossimo album, e i fan possono ben sperare.«Sono più che pronta a farlo diventare di tutti gli altri», ha detto la cantautrice in un'intervista per People, parlando del disco in lavorazione. facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.