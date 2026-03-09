Parco delle Madonie consulenza gratuita per il Geoparco Unesco ad Angelo Merlino

Il Parco delle Madonie ha avviato una consulenza gratuita rivolta a Angelo Merlino, incaricata di supportare il progetto del Geoparco Mondiale Unesco Madonie. La collaborazione mira a consolidare le attività legate alla certificazione internazionale e coinvolge professionisti del settore. La proposta si inserisce nelle iniziative del parco per valorizzare l’area e migliorare la gestione delle risorse naturali.

L'ex presidente e funzionario tecnico agronomo della Regione Siciliana ha contribuito in maniera significativa alla conoscenza delle peculiarità del territorio Il Parco delle Madonie rafforza la propria azione strategica per il Geoparco Mondiale Unesco Madonie con una collaborazione di alto profilo. È stato infatti sottoscritto un incarico di collaborazione e consulenza a titolo gratuito, a seguito di apposita selezione, con Angelo Merlino, funzionario tecnico agronomo della Regione Siciliana ed ex presidente del Geoparco delle Madonie, che ha contribuito in maniera significativa alla conoscenza delle peculiarità del territorio. Il presidente del Parco, Giuseppe Ferrarello, ha espresso soddisfazione per il ritorno di Merlino al fianco dell'istituzione: "Accogliamo con grande compiacimento la disponibilità del dott.