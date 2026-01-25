Cacciano in un' area protetta del Parco delle Madonie denunciati 8 bracconieri

Nel Parco delle Madonie, in contrada Favara a Caltavuturo, otto persone tra i 47 e i 64 anni sono state denunciate dai carabinieri per aver praticato la caccia in un'area protetta. L’attività venatoria illecita si è svolta in una zona soggetta a tutela ambientale, e gli interventi delle forze dell’ordine mirano a preservare la biodiversità del parco.

L'intervento dei carabinieri in contrada Favara, a Caltavuturo, dove vige il divieto assoluto di attività venatoria. Sequestrati 9 fucili e 106 munizioni di vario calibro Stavano cacciando in un'area naturale protetta in contrada Favara, a Caltavuturo, una zona che rientra nel Parco naturale regionale delle Madonie, e per questo 8 persone tra i 47 ed i 64 anni sono state denunciate dai carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese per attività venatoria fraudolenta in aree protette. Contestualmente agli indagati, in via cautelativa, sono state ritirate le armi, ovvero 9 fucili e 106 munizioni di vario calibro.

Archi, balestre e corna di daino: denunciati tre bracconieri sorpresi nelle Madonie in una zona off limits per la cacciaDurante un controllo notturno nel Parco delle Madonie, i carabinieri hanno scoperto un arsenale di armi silenziose, tra cui archi, balestre e corna di daino, e hanno denunciato tre bracconieri.

