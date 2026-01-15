M5s Conte | Grillo? Senza lui e il suo Movimento non sarei qui

Luigi Di Maio ha ricordato il ruolo di Beppe Grillo nel percorso del Movimento 5 Stelle, sottolineando come la sua leadership abbia contribuito a coinvolgere molti cittadini nel processo di rinnovamento politico. In un'intervista, Di Maio ha evidenziato l’importanza di Grillo nel creare le condizioni per il successo del Movimento, riconoscendo il suo contributo alla crescita e alla diffusione di nuove idee nel panorama politico italiano.

Roma, 15 gen. (askanews) – “Grillo? Dentro. Perchè mica si può cancellare il fatto che c’è stato, che è riuscito con grande capacità propositiva, rivoluzionaria, a portare tantissimi cittadini che non votavano a credere nel rinnovamento della politica. Se oggi io sono qui è grazie a questa iniziativa”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte partecipando, intervistato a Willmedia, al gioco a chi sta dentro e chi sta fuori. “Siamo ancora radicali e siamo scomodi, ci attaccano tutti”, “insieme al valore dell’onestà” su cui il Movimento Cinquestelle è nato “si è aggiunto quello della competenza”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

