Sondaggio Porta a Porta cambia tutto sul podio | il Pd cala sale il M5S

La politica italiana si muove ancora sotto gli occhi di tutti. Il nuovo sondaggio di Noto per Porta a Porta mostra un quadro stabile, ma con alcune sorprese tra i partiti. Il Pd perde terreno, mentre il Movimento 5 Stelle guadagna consensi. La situazione cambia, anche se di poco, e i dati vengono commentati con attenzione dagli osservatori.

Il nuovo sondaggio politico firmato da Noto per Porta a Porta fotografa un quadro sostanzialmente stabile nei rapporti di forza tra i principali partiti italiani, con alcune variazioni significative all’interno dell’opposizione. Le intenzioni di voto, rilevate il 28 gennaio 2026, confermano il primato di Fratelli d’Italia, mentre registrano una flessione del Partito Democratico e una crescita del Movimento 5 Stelle, che torna a guadagnare terreno dopo settimane di stasi. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio resta saldamente al primo posto senza variazioni rispetto alla precedente rilevazione dello scorso novembre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

