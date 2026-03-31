M5S Grillo avvia una causa per riprendersi il simbolo

Beppe Grillo ha avviato un procedimento legale per riottenere il simbolo del Movimento 5 Stelle. La causa è stata intentata contro il gruppo guidato da Giuseppe Conte, con l’obiettivo di riappropriarsi dell’uso del simbolo politico. La vicenda riguarda la gestione e i diritti sul simbolo del movimento, che ha avuto un ruolo rilevante nella scena politica italiana negli ultimi anni.

Questo quanto confermato da fonti vicine al co-fondatore dei pentastellati all’Adnkronos. Il comico e l’associazione Movimento 5 stelle di Genova hanno notificato l’atto di citazione davanti al Tribunale di Roma per rivendicare la titolarità del nome e del simbolo “MoVimento 5 stelle”, con la prima udienza prevista per luglio. “SIMBOLO M5S: BEPPE GRILLO HA AVVIATO LA CAUSA PER RIPRENDERSELO”. È questo il titolo di un lungo post sui social di Marco Bella, ex parlamentare del Movimento 5 stelle. “In un mondo normale, se io Beppe Grillo ti concedo a te Giuseppe Conte, di usare qualcosa che mi appartiene, non servirebbe alcuna azione legale affinché tu, Giuseppe Conte, mi restituisca ciò che non è affatto tuo – inizia a spiegare l’ex deputato pentastellato -. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - M5S, Grillo avvia una causa per riprendersi il simbolo Articoli correlati M5S, Grillo avvia l’azione legale per riprendersi nome e simboloBeppe Grillo ha notificato al M5s presieduto da Giuseppe Conte l’atto di citazione davanti al Tribunale di Roma per rivendicare la titolarità del... Leggi anche: Grillo fa causa per riprendersi il simbolo del M5s Contenuti e approfondimenti su M5S Grillo avvia una causa per... Discussioni sull' argomento Da aggregatore di esperti oggi esportiamo innovazioni. Grillo fa causa per riprendersi il simbolo del M5sSe io Beppe Grillo ti concedo a te Giuseppe Conte, di usare qualcosa che mi appartiene, non servirebbe alcuna azione legale affinché tu, Giuseppe Conte, mi restituisca ciò che non è affatto tuo ... msn.com Beppe Grillo rivendica nome e simbolo del M5S, avviata l’azione legaleRoma – Beppe Grillo ha notificato al M5spresieduto da Giuseppe Conte l'atto di citazione davanti al Tribunale di Roma per rivendicare la titolarità del nome e del simbolo Movimento 5 Stelle. L'udien ... ilsecoloxix.it