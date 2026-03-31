M5S Grillo avvia l’azione legale per riprendersi nome e simbolo

Beppe Grillo ha presentato un atto di citazione davanti al Tribunale di Roma contro il Movimento 5 Stelle, di cui è stato fondatore, per rivendicare la proprietà del nome e del simbolo del partito. La causa riguarda la titolarità di questi elementi, che Grillo intende far valere legalmente. La disputa si concentra sulla proprietà intellettuale e sui diritti associati al marchio del movimento.

Beppe Grillo ha notificato al M5s presieduto da Giuseppe Conte l’atto di citazione davanti al Tribunale di Roma per rivendicare la titolarità del nome e del simbolo “Movimento 5 Stelle”. Lo scrive la testata giornalistica on line Open. L’udienza - viene aggiunto - dovrebbe tenersi a luglio. «La battaglia legale sarà difficile, lunga e complessa - scrive sui social l’ex parlamentare M5s Marco Bella, vicino a Grillo -. E chi sarà in prima fila sarà purtroppo Beppe. Proprio la persona che il MoVimento la ha fondato, costretto ancora una volta a metterci soldi suoi. Contro qualcuno che, invece, si è assicurato milioni di finanziamenti pubblici. La dignità, però, non ha prezzo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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