grillo fa causa per riprendersi il simbolo del m5s

Beppe Grillo ha iniziato un'azione legale per riottenere il simbolo del Movimento 5 Stelle. La notizia è stata comunicata tramite un post sui social da Marco Bella, ex parlamentare del movimento. La causa riguarda il tentativo di riprendere il controllo del simbolo associato al partito. Nessuna altra informazione è stata fornita sui motivi o sugli sviluppi del procedimento.

"SIMBOLO M5S: BEPPE GRILLO HA AVVIATO LA CAUSA PER RIPRENDERSELO". È questo il titolo di un lungo post sui social di Marco Bella, ex parlamentare del Movimento 5 stelle. "In un mondo normale, se io Beppe Grillo ti concedo a te Giuseppe Conte, di usare qualcosa che mi appartiene, non servirebbe alcuna azione legale affinché tu, Giuseppe Conte, mi restituisca ciò che non è affatto tuo - inizia a spiegare l'ex deputato pentastellato -. In un mondo normale, se io Beppe Grillo ho messo tanto lavoro, tanti soldi miei e mi sono beccato una serie infinita di querele per permettere a te, Giuseppe Conte, di diventare da signor nessuno presidente del Consiglio e di avere uno staff di decine di persone che si occupano della tua comunicazione, tu, Giuseppe Conte, dovresti essere almeno grato a me Beppe Grillo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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