Beppe Grillo ha avviato una causa legale per ottenere la proprietà del simbolo e del nome del Movimento 5 Stelle. La notizia è stata condivisa tramite un post sui social da Marco Bella, ex parlamentare del movimento. La vicenda riguarda il tentativo di recuperare i diritti sul simbolo, che ha caratterizzato l'identità del Movimento fin dalla sua nascita.

"SIMBOLO M5S: BEPPE GRILLO HA AVVIATO LA CAUSA PER RIPRENDERSELO". È questo il titolo di un lungo post sui social di Marco Bella, ex parlamentare del Movimento 5 stelle. "In un mondo normale, se io Beppe Grillo ti concedo a te Giuseppe Conte, di usare qualcosa che mi appartiene, non servirebbe alcuna azione legale affinché tu, Giuseppe Conte, mi restituisca ciò che non è affatto tuo - inizia a spiegare l'ex deputato pentastellato -. In un mondo normale, se io Beppe Grillo ho messo tanto lavoro, tanti soldi miei e mi sono beccato una serie infinita di querele per permettere a te, Giuseppe Conte, di diventare da signor nessuno presidente del Consiglio e di avere uno staff di decine di persone che si occupano della tua comunicazione, tu, Giuseppe Conte, dovresti essere almeno grato a me Beppe Grillo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Grillo ha avviato una causa per riprendersi il simbolo e il nome del M5s

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