Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha avviato un’azione legale presso il Tribunale di Roma contro il partito guidato da Giuseppe Conte. La causa riguarda la rivendicazione della proprietà del nome e del simbolo “MoVimento 5 Stelle”. La notifica è stata inviata anche dall’associazione locale del movimento, che sostiene di essere titolare di tali diritti.

Beppe Grillo e l’associazione M5S di Genova hanno notificato al partito presieduto da Giuseppe Conte l’atto di citazione davanti al Tribunale di Roma per rivendicare la titolarità del nome e del simbolo “MoVimento 5 Stelle”. Lo riporta Open. L’udienza si dovrebbe tenere a luglio. Estromesso dalla formazione politica da lui stesso cofondata, Grillo aveva annunciato a giugno 2025 l’intenzione di fare causa per riappropriarsi di contrassegno e nome. «Vedere questo simbolo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio», aveva detto in occasione della Costituente voluta da Conte. Giuseppe Conte e Beppe Grillo (Imagoeconomica). Il lungo post dell’ex deputato Bella a supporto di Grillo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Grillo ha avviato l’azione legale per riprendersi nome e simbolo del M5s

Articoli correlati

Leggi anche: Grillo ha avviato una causa per riprendersi il simbolo e il nome del M5s

Beppe Grillo vuole riprendersi il Movimento 5 Stelle: avviata azione legale per il simbolo del partitoBeppe Grillo vuole riprendersi il simbolo del Movimento 5 Stelle: il comico, co-fondatore del partito insieme a Gianroberto Casaleggio, ha avviato...

Approfondimenti e contenuti su Grillo ha avviato l'azione legale per...

Temi più discussi: M5S, Grillo ha avviato una causa per riprendersi il simbolo; L’India paga il lavoro invisibile di milioni di donne; Marsala, tanta gente per il Grillo bis. Sabato tocca a Patti; Ex Sicilvetro di Marsala: avanti il confronto, forno salvo (per ora).

Beppe Grillo vuole riprendersi il Movimento 5 Stelle: avviata azione legale per il simbolo del partitoBeppe Grillo vuole riprendersi il simbolo del Movimento 5 Stelle: il comico, co-fondatore del partito insieme a Gianroberto Casaleggio, ha avviato un’azione legale al Tribunale di Roma per rivendicarn ... tpi.it

Grillo avvia la causa per riprendersi il simbolo M5s, Conte in aula a luglioIl fondatore ha avviato, assieme all’associazione di Genova, l’azione legale sul simbolo del partito che ormai risponde a Conte. La prima udienza è prevista per il mese di luglio e sarebbe l’ennesimo ... editorialedomani.it

Beppe Grillo, è ufficiale, darà battaglia al Movimento 5 stelle per riprendersi il simbolo - facebook.com facebook

Via alle guerre pentastellari. #Grillo porta #Conte in tribunale per il simbolo x.com