Allarme smog a Roma | emissioni alle stelle ecco cosa fare

Le emissioni di inquinanti sono aumentate a causa di un'ondata di traffico intenso e condizioni meteorologiche sfavorevoli, peggiorando la qualità dell’aria a Roma. L’Arpa Lazio segnala che i livelli di PM10 e NO2 sono saliti di recente, con una concentrazione superiore ai limiti vietati dalla normativa europea. Questo incremento mette sotto pressione le zone più affollate della città, suscitando preoccupazioni tra i residenti. La situazione resta critica e richiede attenzione immediata.

Arpa Lazio lancia l'allarme: emissioni in aumento. L'Arpa Lazio ha lanciato un allarme preoccupante: la qualità dell'aria a Roma è destinata a peggiorare nei prossimi giorni. Le emissioni antropiche, principalmente dovute al traffico veicolare e ai riscaldamenti domestici, stanno contribuendo a un deterioramento significativo. Le previsioni indicano che i livelli di inquinamento saliranno, non solo per le condizioni meteorologiche, ma anche per le abitudini dei cittadini. Le nubi sparse previste per martedì 24 febbraio, con temperature intorno ai 12 gradi e venti di 4,6 nodi da sud-sud-est, non aiuteranno a disperdere gli inquinanti.