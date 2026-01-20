Addio a Giò di Torquà alla Bussola la sua batteria suonò anche per Mina e Massimo Ranieri

È scomparso Giò di Torquà, batterista noto per aver suonato alla Bussola anche con artisti come Mina e Massimo Ranieri. Originario di Pietrasanta, la sua musica ha lasciato un’impronta significativa nel panorama musicale italiano. La sua tecnica e sensibilità sono rimaste indelebili, anche nelle esibizioni più intense. La sua morte rappresenta una perdita per il mondo della musica e per tutti coloro che hanno apprezzato il suo talento.

Pietrasanta (Lucca), 20 gennaio 2026 – Quando parlava non si accorgeva nemmeno dei volteggi in aria che disegnavano i suoi polsi. Le bacchette della sua adorata batteria Rogers lo avevano accompagnato tutta la vita e anche se costretto da oltre un anno a letto quel gesto lo ripeteva in automatico. Domenica sera, purtroppo, l'ultima rullata: Giorgio Coluccini, per tutti Giò di Torquà, si è spento all'ospedale Versilia a causa di un'infezione che ha peggiorato il suo stato di salute. Il celebre batterista di Valdicastello, che domani avrebbe compiuto 88 anni, era stato colpito da un ictus il 20 dicembre e da allora non si è più ripreso.

