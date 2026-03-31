L’uomo sulla luna Nasa avvia conto alla rovescia per Artemis 2

La NASA ha iniziato le procedure finali prima del lancio della missione Artemis II, che rappresenta il primo viaggio verso la Luna dopo più di mezzo secolo. La missione prevede il coinvolgimento di un equipaggio umano e si prepara a decollare nelle prossime settimane. L’obiettivo è raggiungere la Luna e completare una serie di attività prima di tornare sulla Terra.

La NASA ha avviato il conto alla rovescia per il primo lancio verso la Luna dopo 53 anni, nell’ambito della missione Artemis II. Il lancio da Cape Canaveral, in Florida, avverrà mercoledì 1° aprile alle 14 ora locale, le 20 in Italia. Il razzo Space Launch System porterà quattro astronauti in orbita lunare prima del rientro sulla Terra. La missione, inizialmente rinviata a causa di problemi tecnici, è ora pronta al decollo dopo le ultime riparazioni e con condizioni meteorologiche favorevoli. L’equipaggio, guidato dal comandante della missione Reid Weiseman, è composto anche da un’astronauta donna, Christina Kohk, l’astronauta afroamericano Victor Glover, e dal canadese Jeremy Hansen, segnando un passo verso una maggiore inclusività rispetto alle missioni Apollo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - L’uomo sulla luna, Nasa avvia conto alla rovescia per Artemis 2 Articoli correlati Artemis 2, conto alla rovescia per il ritorno dell’uomo sulla LunaDopo diversi rinvii la nuova missione lunare con equipaggio del programma Artemis 2 potrebbe essere lanciata il primo aprile. Artemis II, al via il conto alla rovescia della missione Nasa: Wiseman, Glover, Koch e Hansen verso la LunaMancano solo pochi giorni al lancio di Artemis II, la prima missione della Nasa con equipaggio verso della Luna. Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Il ritorno sulla Luna: la missione Artemis 2 al via tra 1 e 2 aprile; Artemis 2, lancio Nasa verso Luna l'1 aprile. Astronauti: 'Sarà epico'; La Nasa svela i suoi piani: base lunare da 20 miliardi e propulsione nucleare per Marte; Artemis II, conto alla rovescia per il ritorno sulla Luna: cosa sapere sulla missione Nasa. Artemis II, conto alla rovescia per il ritorno sulla Luna: cosa sapere sulla missione NasaTutto pronto a Cape Canaveral per il lancio, mercoledì 1 aprile, della prima missione verso la Luna dopo 53 anni ... tg.la7.it La NASA si sta preparando a riportare degli esseri umani in orbita attorno alla Luna: l'ultima volta fu oltre 50 anni fa. Ma quando si parte E quali sono le prospettive per il nuovo programma lunare americano - facebook.com facebook Il lancio di @NASA Artemis II, che riporterà un equipaggio verso la Luna, è previsto per la notte tra l’1 e il 2 aprile. Per l’occasione nasce “Moonbound”, una serie di documentari che segue i quattro astronauti tra addestramento, sfide e test, raccontando la x.com