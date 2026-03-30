Artemis II al via il conto alla rovescia della missione Nasa | Wiseman Glover Koch e Hansen verso la Luna

Tra pochi giorni partirà la missione Artemis II della Nasa, che prevede il viaggio di quattro astronauti verso la Luna. I nomi dei componenti dell’equipaggio sono Wiseman, Glover, Koch e Hansen. Questa sarà la prima volta che la Nasa invia un equipaggio umano sulla Luna dopo diversi decenni. Il lancio è programmato per una finestra temporale stabilita nei prossimi giorni.

Mancano solo pochi giorni al lancio di Artemis II, la prima missione della Nasa con equipaggio verso della Luna. Gli astronauti pronti a partire sono Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch della NASA e Jeremy Hansen dell’Agenzia spaziale canadese (CSA). La Nasa: "Non ci limitiamo ad andare. Stiamo imparando come restare". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati NASA Artemis II, nuovo rinvio del lancio verso la Luna: le cause e l’impatto sulla data della missioneUn’anomalia nel sistema di elio dello stadio superiore dello SLS impone il rientro del razzo al VAB: la finestra di lancio di marzo per Artemis II è... Artemis II, lancio della missione NASA verso la Luna alle 00:24 del 2 aprile: come guardarla in direttaSe tutto andrà secondo i piani della NASA, alle 00:24 di giovedì 2 aprile (ora italiana) partità la missione Artemis II verso la Luna. ARTEMIS II, IL RAZZO E IN RAMPA: VIA AI TEST FINALI