Vanoli perde le staffe in Fiorentina-Milan Massa prima l'ammonisce poi l'espelle | cos'è successo

Durante il match tra Fiorentina e Milan, l’allenatore Vanoli è stato espulso dall’arbitro Massa, che aveva inizialmente ammonito il tecnico per proteste ripetute. L’episodio si è verificato poco prima della fine del primo tempo, evidenziando una fase di tensione tra le parti. La decisione dell’arbitro ha suscitato reazioni e commenti, sottolineando l’importanza delle dinamiche comportamentali durante le partite di calcio.

Fiorentina-Milan, perchè è stato espulso Vanoli: decisiva la segnalazione del quarto uomo - L'arbitro Massa non ha avuto dubbi mostrando il cartellino rosso a pochi minuti dalla fine del primo tempo ... msn.com

Crisi Fiorentina, quale sarà il destino di Vanoli: la prima mossa e le ipotesi del club - Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". corrieredellosport.it

#Fiorentina, #Vanoli a DAZN: “Ringrazio #Ricci per le belle parole. Affrontiamo una grande squadra che non perde da tanto” #MilanPress x.com

La Fiorentina perde ancora, contro il Losanna in Conference League. La Viola dovrà passare attraverso i playoff per cercare l'accesso alla fase finale. Vanoli invece si gioca tutto contro l'Udinese: se non arriva la vittoria, sarà esonerato. #Fiorentina #Vanoli #C - facebook.com facebook

