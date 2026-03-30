USA | nuova legge per il mining hardware solo Made in America

Il 30 marzo 2026 negli Stati Uniti è stata approvata una proposta legislativa che impone che l'hardware utilizzato nel settore del mining digitale sia prodotto esclusivamente nel paese. La legge rappresenta un cambiamento significativo per l'industria, introducendo restrizioni sulla provenienza delle apparecchiature e influenzando le pratiche di approvvigionamento e produzione nel settore.

Il lunedì 30 marzo 2026 vede l’approvazione di una proposta legislativa che mira a trasformare radicalmente il dell’estrazione digitale negli Stati Uniti. I senatori repubblicani Cynthia Lummis e Bill Cassidy hanno presentato il testo noto come Mined in America Act, un provvedimento che intende consolidare la sovranità tecnologica nazionale attraverso incentivi specifici per le infrastrutture di mining. La misura prevede inoltre la formalizzazione legale della Riserva Strategica di Bitcoin, un’iniziativa già annunciata tramite decreto presidenziale da Donald Trump. La legge stabilisce un sistema di certificazione volontaria gestito dal Dipartimento del Commercio, obbligando i siti certificati ad abbandonare l’uso di hardware prodotto da aziende legate a potenze straniere considerate avversarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA: nuova legge per il mining, hardware solo Made in America Articoli correlati Leggi anche: Trump:Caracas comprerà solo made in Usa Cos’è il Jeffing? È la nuova mania (made in USA) del fitnessNel panorama delle discipline atletiche contemporanee, una nuova tendenza proveniente dagli Stati Uniti sta rivoluzionando l’approccio alla corsa,... Nuova piramide alimentare made in Usa: cosa dice davvero la scienza su carne, grassi e cerealiNegli Stati Uniti è stata recentemente pubblicata una rivoluzione nelle linee guida nutrizionali federali che capovolge il tradizionale modello...