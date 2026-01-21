Maltempo a Reggio Calabria l' allerta passa da rossa-arancione a gialla | previste piogge

Dopo il passaggio del ciclone Harry, Reggio Calabria passa da allerta rossa-arancione a gialla. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso riguardante possibili piogge e criticità idrogeologiche. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle condizioni meteorologiche e ai rischi legati alle precipitazioni. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza della popolazione e delle proprietà.

Nuovo avviso diramato dalla Protezione civile regionale dopo il passaggio del ciclone Harry che ha creato danni soprattutto nella zona jonica reggina Giovedì 22 gennaio, la regione da allerta rossa-arancione passerà a gialla, a partire dalla mezzanotte di stasera fino alle ore 24 di domani. Sul bollettino della Prociv si legge che "sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti".🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: Maltempo con piogge e temporali, allerta gialla a Reggio Calabria e provincia

Maltempo, piogge e temporali in arrivo su Reggio Calabria e provincia: è allerta giallaUn fronte di maltempo con piogge e temporali si avvicina a Reggio Calabria e provincia, portando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Argomenti discussi: Maltempo con raffiche di vento, pioggia e mareggiate in Calabria: a Reggio continua l'allerta rossa; Meteo Reggio Calabria, maltempo estremo con piogge intense e allerta rossa · ilreggino.it; Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), lungomare devastato da onde; Maltempo Calabria, inizia a nevicare a Gambarie nella notte. Clamorosi 340mm a Stilo, e il peggio deve ancora iniziare | LIVE.

Il ciclone Harry si abbatte sulla Calabria: treni sospesi, mareggiate e danni – FOTOA Catanzaro Lido onde alte e strade allagate, a Paola treni sospesi e interrotti. Dirottato un volo a Reggio Calabria ... corrieredellacalabria.it

Maltempo a Reggio Calabria, lungomare di Melito Porto Salvo devastato dalle mareggiate: crolla un tratto della passeggiata | VIDEOIl forte maltempo delle scorse ore e le violenti mareggiate hanno lasciato dietro di sé uno scenario di distruzione lungo la costa jonica reggina. A Melito Porto Salvo, il lungomare è stato letteralme ... strettoweb.com

MALTEMPO, VERSACE: «STRAVOLGIMENTI SUL LUNGOMARE DEL REGGINO E DISAGI ALL'INTERNO» «A Reggio Calabria non ci sono stati grossi danni ma gravi situazioni altrove» https://www.calabriainchieste.it/2026/01/21/maltempo-versace-stravolgi - facebook.com facebook

Maltempo, aeroporto Reggio: voli dirottati e cancellati x.com