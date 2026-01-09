Vento e mareggiate in Toscana | allerta arancione prorogata fino a sabato 10 Gialla per rischio neve

In Toscana, l’allerta arancione per vento e mareggiate è stata prorogata fino a sabato 10, mentre è prevista un’allerta gialla per rischio neve nella zona orientale. Nella notte e nelle prime ore di domani, possibili nevicate oltre gli 800 metri, con accumuli di circa 5-10 centimetri. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie durante questo periodo di condizioni meteorologiche avverse.

Allerta gialla per rischio neve nella giornata di domani su Toscana orientale. Nella notte e fino alle prime ore di domani, sabato, possibili nevicate generalmente oltre 600-800 metri con accumuli di circa 5-10 cm L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Vento e mareggiate in Toscana: allerta arancione prorogata fino a sabato 10. Gialla per rischio neve Leggi anche: Maltempo, allerta arancione per mareggiate prorogata fino a sabato 10 gennaio: le previsioni Leggi anche: Maltempo in Toscana, arrivano vento a 100 all’ora e mareggiate: allerta gialla. Risveglio di Capodanno fino a -10° La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pioggia, Vento e mareggiate: emessa allerta meteo; Maltempo in Toscana, arrivano vento a 100 all’ora e mareggiate: allerta gialla. Risveglio di Capodanno fino a -10°; Ancora maltempo in Toscana: allerta arancione per vento e mareggiate; Allerta meteo in Toscana. Vento, temporali e rischio idrogeologico. Mareggiate da mezzogiorno. Allerta arancione per mareggiate, nuova fase di maltempo: vento fino a 100 km/h, onde di 5 metri - Meteo Toscana, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso codice arancione sulla costa centro- lanazione.it

REGIONE TOSCANA * :«ALLERTA GIALLA PER LA PIOGGIA E IL VENTO, ARANCIONE PER LE MAREGGIATE» - A partire dal pomeriggio di domani, venerdì 9, possibilità di locali temporali sulla Toscana centro- agenziagiornalisticaopinione.it

Vento forte e mareggiate, l'allerta continua - Codice arancione sulla costa a partire da metà giornata, giallo per rischio idrogeologico sulle aree Centro- rainews.it

Onde alte fino a 5 metri, allerta vento e mareggiate - facebook.com facebook

Ancora maltempo in Toscana: allerta arancione per vento e mareggiate - Il Giunco x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.