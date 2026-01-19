Infortuni Napoli Canonico Rompe il Silenzio | Lukaku Sì Neres No

Il responsabile sanitario del Napoli, Raffaele Canonico, ha fornito aggiornamenti sugli infortuni dei calciatori. Durante un’intervista a Radio CRC, ha confermato che Romelu Lukaku è clinicamente guarito, mentre Neres presenta ancora difficoltà, anche per il Chelsea. Questi dettagli sono stati comunicati ufficialmente il 19 gennaio, offrendo chiarezza sulla situazione dei giocatori in vista delle prossime partite.

"Lukaku è clinicamente guarito. Neres? Difficile anche per il Chelsea" IL BOLLETTINO UFFICIALE. Il responsabile sanitario del Napoli, Raffaele Canonico, ha rotto il silenzio sugli infortuni il 19 gennaio a Radio CRC. Le parole chiave: Romelu Lukaku è recuperato e torna tra i convocati. David Neres ha subito un rallentamento drammatico – salterà Juventus e quasi certamente anche il Chelsea. Amir Rrahmani ha una distrazione al gluteo (2 settimane di stop). Anguissa punta la panchina con la Juve, Meret dovrebbe esserci a Torino. Gilmour rientrerà a metà febbraio. Dopo settimane di silenzio (e la frecciata di Conte "Chiedete ai medici"), il responsabile sanitario della SSC Napoli Raffaele Canonico ha deciso di fare chiarezza.

Dott. Canonico: “Lukaku pronto, Neres ancora problemi, Anguissa e Meret in panchina a Torino”

Il responsabile sanitario del Napoli, Raffaele Canonico, ha fornito aggiornamenti sugli infortunati della squadra in vista della partita a Torino. Secondo le sue parole, Lukaku è disponibile, mentre Neres continua a riscontrare problemi fisici. Anguissa e Meret sono invece in panchina, pronti a entrare in gioco se necessario. Questi aggiornamenti offrono un quadro chiaro sulle condizioni dei principali giocatori partenopei in vista della sfida.

