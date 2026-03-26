Lukaku dice no al Belgio e non si presenta a Napoli | tensione con il club cosa sta succedendo

Romelu Lukaku ha deciso di non partecipare agli impegni con la nazionale belga, saltando le partite amichevoli contro Stati Uniti e Messico. La scelta ha generato tensioni con il club, che aveva convocato l'attaccante per queste gare. Nel frattempo, Lukaku non si è presentato al ritiro a Napoli, creando ulteriori margini di discussione sulla sua posizione.

Una scelta precisa, forse anche apprezzata, ma da chiarire. Romelu Lukaku ha deciso di non restare in ritiro con la Nazionale del Belgio, che lo aveva convocato per giocare le amichevoli contro Stati Uniti e Messico. Una decisione, appunto, da parte dell’attaccante che ha sì bisogno di minutaggio, ma ha anche bisogno di recuperare al meglio dal lunghissimo infortunio che l’ha tenuto fermo fino a gennaio. Il tutto in vista del rush finale. Quello che a Napoli, sotto sotto, si spera ancora possa essere da scudetto. Ecco, la scelta: non giocare con il Belgio per lavorare in maniera intensiva da solo. Una decisione che la sua Nazionale ha capito, con il Napoli che lo aspettava a Castel Volturno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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