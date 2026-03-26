Napoli, 26 marzo 2026 - Romelu Lukaku è tornato nel Belgio dopo aver lasciato il ritiro del club azzurro. La sua decisione di restare nel suo paese d'origine ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi e la dirigenza partenopea. La scelta ha generato discussioni sulla sua presenza in squadra e sul rapporto con lo staff tecnico, creando tensioni che hanno attirato l'attenzione dei media.

Napoli, 26 marzo 2026 - Nome: Romelu Lukaku. Segni particolari: essere divisivo, sempre e comunque. Nonostante una mole di gol realizzati tra club e Belgio, di cui è l'attaccante più prolifico di tutti i tempi con le sue 89 reti segnate in 124 presenze, Big Rom nella sua carriera non ha mai accontentato tutti i gusti. Sarà per quella stazza non banale (ma egualmente fragile) che ne rende le gesta in campo sempre meno aggraziate di quanto lo siano in realtà o sarà perché, volente o nolente, Lukaku si ritrova spesso invischiato in situazioni spinose e, appunto, divisive. L'ultima unisce in un virtuale (ma teso) fil rouge il Belgio e il Napoli,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, Lukaku diventa un caso: resta in Belgio e indispettisce gli azzurri

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