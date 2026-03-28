Dal ritiro della nazionale belga, Kevin De Bruyne ha riferito di non conoscere i dettagli specifici riguardanti la vicenda di Romelu Lukaku, aggiungendo che la sua situazione appare complicata. La conferenza stampa si è concentrata anche su altri temi legati alla squadra, senza approfondire ulteriormente le circostanze che coinvolgono il suo compagno di squadra al Napoli.

Dal ritiro del Belgio, Kevin De Bruyne ha parlato in conferenza stampa, commentando anche la vicenda che ha visto protagonista negli ultimi giorni il suo connazionale e compagno di squadra al Napoli Romelu Lukaku: "Non conosco i dettagli, ma è chiaro che la situazione di Rom è complicata. Si è infortunato e non è stato al meglio. Spero che Romelu torni il prima possibile. Io ho fatto una riabilitazione completa in Belgio, lui metà ad Anversa e metà a Napoli. Quando ci sono due prospettive diverse, diventa difficile lavorare insieme. Non è l’ideale per essere al top". “C'è sempre tanto rumore a Napoli quando succede qualcosa”, le parole del centrocampista riportate da Sky Sport chiosando sulla situazione relativa a Lukaku. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Caso Lukaku, cosa ha detto De Bruyne dal ritiro del Belgio sul compagno: le sue parole

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