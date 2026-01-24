Napoli le ultime in vista della Juve | recupera solo Mazzocchi Lukaku va in panchina

Napoli si prepara ad affrontare la Juventus con alcune assenze chiave, tra cui Lukaku in panchina e altri giocatori indisponibili. Antonio Conte dovrà gestire un’ulteriore emergenza, ma potrà contare sul debutto di un nuovo acquisto e su un Romelu più autonomo in campo. La sfida promette di essere una delle più delicate della stagione, richiedendo attenzione e adattamento da parte di entrambe le squadre.

Però undici ci sono: e pure qualche riserva. Ma i problemi del Napoli restano, sono anche grossi, sebbene in qualche modo risolvibili. Conte ha cominciato a pensare alla sfida con la Juventus sin da giovedì, con l’amichevole congiunta con il Savoia, e ieri ovviamente ha proseguito: si va verso la riconferma della squadra che ha cominciato la partita di Champions League contro il Copenaghen, sapendo che cambiarla sarà meno semplice, per assenza di alternative. Rispetto alla trasferta in Danimarca, tra i disponibili ci sarà solo Mazzocchi, oltre a Giovane e a un Lukaku che ha messo minuti e trovato gol in amichevole, poi sono partiti e sono stati annunciati dai nuovi club Lucca (al Nottingham Forest) e Lang (al Galatasaray); congelati Ambrosino e Marianucci, entrambi ai margini per Conte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

