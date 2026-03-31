Il nome di Romelu Lukaku è stato associato di nuovo alla Juventus, che avrebbe mostrato interesse per il calciatore. La notizia circola tra le fonti di mercato, senza ulteriori dettagli sulle trattative o sui tempi. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte. La situazione rimane da seguire per eventuali sviluppi.

Il nome di Romelu Lukaku torna a muovere il mercato. E questa volta lo fa in modo sorprendente. Secondo Tuttosport, nelle riflessioni estive della Juventus sarebbe finito anche il profilo dell’attaccante del Napoli. L’ipotesi nasce in un momento molto delicato. Le tensioni emerse negli ultimi giorni tra il centravanti belga e il club azzurro hanno inevitabilmente riacceso i discorsi sul suo futuro. Con un contratto in scadenza tra un anno, l’idea di una separazione a fine stagione non può essere esclusa. Ed è proprio dentro questo scenario che si inserisce la suggestione bianconera. Il quotidiano parla apertamente di una possibile pista da tenere d’occhio. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku nel mirino della Juventus: spunta la suggestione

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