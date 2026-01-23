juventus blitz di ottolini a istanbul per en nesyri

Nella serata di ieri, il direttore sportivo della Juventus, Ottolini, ha effettuato un viaggio a Istanbul con l’obiettivo di trattare il trasferimento di Youssef En-Nesyri. L’operazione rappresenta un’eventuale modifica strategica nel reparto offensivo della squadra, e il dialogo tra le parti prosegue. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali per conoscere gli sviluppi di questa trattativa.

Juve, blitz a Istanbul per En-Nesyri: Ottolini va a trattare col Fenerbahce, le ultimeLa Juventus ha avviato trattative per l’attaccante marocchino En-Nesyri, considerato un potenziale rinforzo dopo le difficoltà nel seguire altri profili come Mateta.

Juventus in pressing su En-Nesyri: Ottolini a Istanbul per l’attaccanteLa Juventus sta monitorando attentamente la situazione di Youssef En-Nesyri, con Marco Ottolini in visita a Istanbul per avviare i contatti con il Fenerbahçe.

