Hojlund | Con Lukaku ottimo rapporto Conte allenatore incredibile
Rasmus Hojlund ha commentato il suo rapporto con Lukaku e l’importanza di Conte come allenatore, in vista della prossima partita. L’attaccante azzurro ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza con la nazionale e sulle aspettative per la sfida imminente. Le dichiarazioni di Hojlund offrono uno sguardo sulla sua integrazione nel gruppo e sulla fiducia riposta nel team, in un momento cruciale della stagione.
Rasmus Hojlund. attaccante azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, alla vigilia del match contro la Juventus. “Gennaio è stato un mese impegnativo, ho giocato tanti minuti, il programma è stato incessante, è stato difficile per la squadra con tutti gli infortuni. Ho dovuto giocare sempre, non posso lamentarmi, ma è stato difficile sia mentalmente che fisicamente. Siamo delusi di non essere riusciti a vincere a Copenaghen, ma abbiamo ancora le possibilità per qualificarci e proveremo a farlo. Juve? Si tratta di una partita davvero importante per noi, ma anche per loro. Abbiamo la possibilità di dimostrare, ancora una volta, che meritiamo la parte alta della classifica. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
