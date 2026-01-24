Hojlund | Con Lukaku ottimo rapporto Conte allenatore incredibile

Rasmus Hojlund ha commentato il suo rapporto con Lukaku e l’importanza di Conte come allenatore, in vista della prossima partita. L’attaccante azzurro ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza con la nazionale e sulle aspettative per la sfida imminente. Le dichiarazioni di Hojlund offrono uno sguardo sulla sua integrazione nel gruppo e sulla fiducia riposta nel team, in un momento cruciale della stagione.

Rasmus Hojlund. attaccante azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, alla vigilia del match contro la Juventus. “Gennaio è stato un mese impegnativo, ho giocato tanti minuti, il programma è stato incessante, è stato difficile per la squadra con tutti gli infortuni. Ho dovuto giocare sempre, non posso lamentarmi, ma è stato difficile sia mentalmente che fisicamente. Siamo delusi di non essere riusciti a vincere a Copenaghen, ma abbiamo ancora le possibilità per qualificarci e proveremo a farlo. Juve? Si tratta di una partita davvero importante per noi, ma anche per loro. Abbiamo la possibilità di dimostrare, ancora una volta, che meritiamo la parte alta della classifica. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Hojlund: "Contento di essere al Napoli, Conte allenatore incredibile"

Hojlund: «Nell'abbraccio con Lukaku c'è tutto il bel rapporto che abbiamo»

