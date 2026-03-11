Luisa Amatucci di Un Posto al Sole e il tumore scoperto per caso | ‘La prevenzione può salvare la vita’

Luisa Amatucci, attrice nota per il suo ruolo in Un Posto al Sole, ha rivelato di aver scoperto di avere un tumore durante un controllo di routine. La sua testimonianza riguarda un episodio avvenuto recentemente, in cui la diagnosi è arrivata per caso. Amatucci ha deciso di condividere questa esperienza pubblicamente, sottolineando l'importanza della prevenzione.

La confessione dell’attrice di Un Posto al Sole. Luisa Amatucci ha deciso di raccontare pubblicamente uno dei momenti più difficili della sua vita. L’attrice napoletana, nota al grande pubblico per il ruolo di Silvia Graziani nella soap Un Posto al Sole, ha rivelato di aver affrontato un tumore all’endometrio, scoperto in modo del tutto inatteso durante controlli medici di routine. La confessione è arrivata nel corso di un incontro dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, organizzato all’ospedale Andrea Tortora di Pagani, in provincia di Salerno. Davanti a medici, operatori sanitari e cittadini, Amatucci ha raccontato la sua esperienza personale con l’obiettivo di lanciare un messaggio chiaro: la diagnosi precoce può fare la differenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

