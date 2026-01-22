Politiche di Coesione 2021-27 la spesa si attesa a 8,9 miliardi Foti | Superato il primo target Ue

Al 31 dicembre 2025, la spesa complessiva per la Politica di Coesione 2021-2027 ha raggiunto 8,9 miliardi di euro, superando il primo obiettivo stabilito dall'Unione Europea. Questa cifra riguarda i 48 programmi nazionali e regionali finanziati nell’ambito di questa politica, confermando un avanzamento significativo delle attività e delle risorse investite nel periodo.

Roma, 22 gennaio 2026 – La spesa finalizzata ai 48 programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 si attesta a 8,9 miliardi di euro al 31 dicembre 2025. Di questa cifra, nello specifico, ben 4,7 miliardi di euro sono in quota UE a fronte di un target di spesa nella suddetta quota pari a 3,6 miliardi di euro, come dichiarato dal ministro per le politiche di Coesione, Tommaso Foti. "Abbiamo superato con successo il primo traguardo di spesa fissato a livello europeo per le politiche di coesione”, ha aggiunto. Per il raggiungimento dell'obiettivo in questione è stata importante l'influenza dei seguenti tre Programmi Nazionali a titolarità del ministro stesso: si tratta del Programma Metro Plus, del Fondo per una transizione giusta e del Programma Capacità per la Coesione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Politiche di Coesione 2021-27, la spesa si attesa a 8,9 miliardi. Foti: "Superato il primo target Ue" Superato il target di spesa del Fesr, Schifani: "Risultato che conferma la credibilità della Sicilia"Il governo regionale siciliano ha annunciato di aver superato il target di spesa previsto per il 2025 dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). Fondi Ue, la Sicilia supera il target di spesa del Fondo europeo di sviluppo regionaleLa Sicilia ha raggiunto e superato il target di spesa previsto dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il 2025, con un utilizzo certificato di 373,5 milioni di euro rispetto ai 338,6 milioni richiesti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: La 'grana bilancio' per la presidenza cipriota: resta lo scoglio dell'unione di agricoltura e coesione; Fondi Ue: Fesr Sicilia l'Europa si racconta, premiati 11 giornalisti; Progetti URBACT e Reti per lo Sviluppo di Politiche Urbane Integrate; Italia delle Regioni. Politiche di coesione: a Bari il confronto ANCI su Cap4City rafforza i Comuni pugliesiCap4City a Bari supporta 207 Comuni pugliesi con nuovi contratti e strumenti per potenziare la capacità amministrativa. trmtv.it Coesione 2021-27: Foti, certificati 8,9 miliardi di spesa, superato primo target Ue(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 gen - 'Si attesta a 8,9 miliardi di euro la spesa al 31 dicembre 2025 per i 48 programmi nazionali e regionali ... ilsole24ore.com Un altro, importante, mattone nella costruzione del “piano casa” arriva dal nostro ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, che mette sul piatto 3 miliardi di euro da attingere dai fondi di coesione per contribuire alla realizz - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.