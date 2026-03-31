L’Ue la guerra in Iran e l’annuncio inquietante | Prepararsi a interruzioni energetiche prolungare

Il 31 marzo 2026 viene segnalato un possibile rischio di interruzioni energetiche prolungate a causa di tensioni geopolitiche. Le autorità dell’Unione europea hanno annunciato che bisogna prepararsi a possibili chiusure di forniture di carburanti, in particolare legate alla situazione in Iran e alle conseguenze di eventuali azioni militari. La chiusura dello Stretto di Hormuz potrebbe influenzare la distribuzione di petrolio e prodotti energetici.

Roma, 31 marzo 2026 – Qualcuno, già da tempo, sostiene che con la chiusura dello Stretto di Hormuz fra qualche settimana recandoci alla pompa di benzina potremmo trovarla chiusa per “mancanza di carburanti”. Non solo dunque il caro prezzi (effetto già ampiamente in essere dall’inizio del conflitto) ma addirittura una carenza di energia che, qualcuno vaticina, potrebbe portare a veri e propri lockdown energetici (limitazione della circolazione, riduzione dei consumi.). Uno scenario inquietante alla luce dell’evoluzione della Guerra all’Iran. Iran, Casa Bianca: la guerra può chiudersi entro due settimane E il monito lanciato oggi dal Commissario Ue all’Energia (non uno qualunque), seppur in termini tecnici, fa tremare le vene ai polsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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