L’Ue chiede ai governi di valutare meno viaggi in auto e più smart working | Gas e petrolio a rischio stop prepariamoci

Le autorità europee hanno invitato i governi a ridurre gli spostamenti in auto e a promuovere il lavoro da remoto, citando la possibilità di un'interruzione delle forniture di gas e petrolio. Contestualmente, si segnalano ripercussioni sui mercati energetici legate alla guerra in Iran, che potrebbero influenzare anche i costi e la disponibilità delle risorse.

Le conseguenze della guerra in Iran sui mercati energetici rischiano di non limitarsi esclusivamente a una questione di prezzi. Il timore è che si arrivi a una vera e propria carenza di gas e petrolio, al punto che ora è la stessa Commissione europea a invitare gli Stati membri a prepararsi al peggio. In una lettera indirizzata ai ministri dell’Energia, il commissario Dan Jørgensen chiede di valutare «misure volontarie» per ridurre la domanda di petrolio e gas, «con particolare attenzione al settore dei trasporti». L’obiettivo è farsi trovare pronti qualora dovesse verificarsi una «interruzione potenzialmente prolungata» delle forniture, evitando al tempo stesso interventi che possano aumentare i consumi. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Follia Ue: ci chiede di consumare meno gasBruxelles ci ha sempre esortato ad aumentare le scorte per ridurre i costi, ma adesso consiglia il contrario: meno stoccaggi.

Crisi petrolio, piano Aie: tagliare consumi, smart working, limiti di velocità e targhe alterneL’International Energy Agency ha presentato oggi sul proprio sito ufficiale una serie di azioni dal lato della domanda per attenuare gli impatti...

Altri aggiornamenti su L'Ue chiede ai governi di valutare meno...

Temi più discussi: L'Ue chiede ai 27 di ridurre gli obiettivi di stoccaggio del gas. Cosa cambia per l'Italia e gli altri Paesi; Stoccaggio gas, l’Ue chiede di ridurre gli obiettivi: ci sono rischi per l’Italia; Guerra e strategie. La Commissione Ue chiede di riempire subito gli stoccaggi; Gas algerino: ultima valvola per l'Eu dopo Ras Laffan e Hormuz.

Stoccaggio gas, l’Ue chiede di ridurre gli obiettivi: ci sono rischi per l’ItaliaNuove direttive da Bruxelles sulle riserve energetiche per evitare speculazioni sui mercati. Ecco come si sta preparando l’Italia ... quifinanza.it

L'Ue invita gli Stati membri a tagliare la domanda di petrolio per prepararsi a scarsezza di idrocarburi di lungo periodoL'UE esorta i governi a incrementare i risparmi energetici e ad esplorare alternative in un contesto di pressione sull'offerta, come rivela un comunicato interno istituzionale letto da Euronews. View ... msn.com

La chiusura dello Stretto non impatta solo sull'aumento di petrolio e gas. Tra i metalli, l'alluminio è quello più a rischio - facebook.com facebook

Il gas conclude in forte calo (-7%) a 50 euro al Megawattora. Sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'Europa #ANSA x.com