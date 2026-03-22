L’Unione europea ha cambiato atteggiamento riguardo al consumo di gas, passando dal consigliare di aumentare le scorte a suggerire di ridurle. In passato, le autorità comunitarie hanno invitato i paesi membri a conservare più riserve per contenere i costi, ma ora si raccomanda di limitare gli stoccaggi. La svolta ha attirato l’attenzione di analisti e operatori del settore.

Bruxelles ci ha sempre esortato ad aumentare le scorte per ridurre i costi, ma adesso consiglia il contrario: meno stoccaggi. E invita imprese e famiglie a limitare i consumi: un buon modo per avere più disoccupazione. L’Europa se n’è inventata un’altra. Seguite il ragionamento perché è talmente sottile, arguto e fino da rasentare pericolosamente il nulla assoluto. Poiché con la guerra ci può essere un problema di approvvigionamento del gas (ma va’?, ci era sfuggito), e ora già costa troppo (menomale che ce l’hanno detto, sennò avremmo pensato che qualcuno ci stesse rubando i soldi nel portafoglio), mettetene da parte un po’ meno e, soprattutto, consumatene di meno perché se aumenta troppo il numero di coloro che ne comprano tanto (la domanda) poi aumenta il prezzo e cresce l’inflazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Follia Ue: ci chiede di consumare meno gas

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